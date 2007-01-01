Ганиковский Давид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ганиковская Инна Давидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Ростов на Дону, Россия
Смерть
Неизвестно