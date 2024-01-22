Куроедова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1901
Дата смерти26.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1901
Отец: Тимофей
Мать: Жена Тимофея ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куроедов Николай
Отец ребёнка: Куроедов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куроедова) Аполинария
Отец ребёнка: Куроедов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1925
Дочь: Швец (Куроедова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Куроедов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
29.11.1931
Дочь: Умришева (Куроедова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Куроедов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
07.12.1935
Дочь: Маклакова (Куроедова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Куроедов Иван Алексеевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1938
Дочь: Федосеева (Куроедова) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Куроедов Иван Алексеевич
Смерть
26.11.1975