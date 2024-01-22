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Куроедова Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1901

Дата смерти

26.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1901

Отец: Тимофей

Мать: Жена Тимофея ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куроедов Николай

Отец ребёнка: Куроедов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куроедова) Аполинария

Отец ребёнка: Куроедов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куроедов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
04.07.1925

Дочь: Швец (Куроедова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Куроедов Иван Алексеевич

Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.11.1931

Дочь: Умришева (Куроедова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Куроедов Иван Алексеевич

Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.12.1935

Дочь: Маклакова (Куроедова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Куроедов Иван Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1938

Дочь: Федосеева (Куроедова) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Куроедов Иван Алексеевич

Смерть
26.11.1975

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