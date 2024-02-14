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Якыя Айбулатова

Место рождения

Исламово Свияжского уезда

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ширкя Сындык Кызы

Отец ребёнка: Сындык Иванов

Рождение ребёнка
1748

Сын: Зайни Сындык Улы

Отец ребёнка: Сындык Иванов

Рождение ребёнка
1750

Сын: Шарип Сындык Улы №41-72

Отец ребёнка: Сындык Иванов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Сагит Сындык Улы

Отец ребёнка: Сындык Иванов

Смерть
Неизвестно

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