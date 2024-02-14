Якыя Айбулатова
Место рожденияИсламово Свияжского уезда
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ширкя Сындык Кызы
Отец ребёнка: Сындык Иванов
Рождение ребёнка
1748
Сын: Зайни Сындык Улы
Отец ребёнка: Сындык Иванов
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Сындык Иванов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Сагит Сындык Улы
Отец ребёнка: Сындык Иванов
Смерть
Неизвестно