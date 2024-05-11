Вестерова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вестеров / Vesterian / Vesteri Яков Павлович
Отец ребёнка: Вестеров Павел Корнеевич
Рождение ребёнка
13.04.1874
Сын: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович
Отец ребёнка: Вестеров Павел Корнеевич
Vanhamylly / Ванга-Милли Мозинской волости Царскосельского уезда Петербургской губернии