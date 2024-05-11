Вестерова Мария Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вестерова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вестеров / Vesterian / Vesteri Яков Павлович

Отец ребёнка: Вестеров Павел Корнеевич

Рождение ребёнка
13.04.1874

Сын: Вестеров / Vesterian / Vesteri / Vesterov Андрей Павлович

Отец ребёнка: Вестеров Павел Корнеевич

Vanhamylly / Ванга-Милли Мозинской волости Царскосельского уезда Петербургской губернии

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