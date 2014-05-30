Низаметдинов Сямиулла
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения08.03.1924
Дата смерти30.05.2014
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924
Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1955
Дочь: Айсина (Низаметдинова) Дания
Мать ребёнка: Низаметдинова (Якубова) Саира
Рождение ребёнка
31.03.1957
Рождение ребёнка
22.11.1958
Рождение ребёнка
04.09.1965
Рождение ребёнка
05.03.1968
Смерть
30.05.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость