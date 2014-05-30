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Низаметдинов Сямиулла

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

08.03.1924

Дата смерти

30.05.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924

Отец: Низаметдинов Абдряхим

Мать: Низаметдинова (Аляутдинова) Кашифя

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1955

Дочь: Айсина (Низаметдинова) Дания

Мать ребёнка: Низаметдинова (Якубова) Саира

Рождение ребёнка
31.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низаметдинова (Якубова) Саира

Рождение ребёнка
22.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низаметдинова (Якубова) Саира

Рождение ребёнка
04.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низаметдинова (Якубова) Саира

Рождение ребёнка
05.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низаметдинова (Якубова) Саира

Смерть
30.05.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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