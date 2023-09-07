Игошева Цыпляева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1903
Дата смерти17.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1924
Отец ребёнка: Игошев Иван Петрович
Рождение ребёнка
19.08.1926
Сын: Игошев Константин Иванович
Отец ребёнка: Игошев Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1934
Отец ребёнка: Игошев Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.12.1943
Дочь: Васина Игошева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Игошев Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.05.1946
Дочь: Никитина Игошева Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Игошев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игошев Иван Петрович
Смерть
17.05.1991