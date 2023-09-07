Игошева Цыпляева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошева Цыпляева Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1903

Дата смерти

17.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1924

Сын: Игошев Николай Иванович

Отец ребёнка: Игошев Иван Петрович

Рождение ребёнка
19.08.1926

Сын: Игошев Константин Иванович

Отец ребёнка: Игошев Иван Петрович

Рождение ребёнка
23.01.1934

Сын: Игошев Василий Иванович

Отец ребёнка: Игошев Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.12.1943

Дочь: Васина Игошева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Игошев Иван Петрович

Рождение ребёнка
26.05.1946

Дочь: Никитина Игошева Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Игошев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игошев Иван Петрович

Смерть
17.05.1991
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