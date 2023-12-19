Евсеев Гавриил Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Гавриил Ермолаевич

Место рождения

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева (Евсеева) Наталья Ивановна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.02.1927

Сын: Евсеев Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Евсеева (Евсеева) Наталья Ивановна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.04.1929

Дочь: (Евсеева) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Евсеева (Евсеева) Наталья Ивановна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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