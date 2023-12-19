Евсеев Гавриил Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1927
Мать ребёнка: Евсеева (Евсеева) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1929
Дочь: (Евсеева) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Евсеева (Евсеева) Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно