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Фадеев Дмитрий Иванович
Фадеев Дмитрий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
17.11.1937
Пол
Мужской
Отец
Фадеев Иван Петрович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Фадеев Иван Петрович
Мать: не указана
Смерть
17.11.1937
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