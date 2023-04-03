Чугунов Никита Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Никита Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугунов Даниил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1903

Дочь: Пераскева Никитична

Мать ребёнка: Чугунова Татьяна Данииловна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1909

Сын: Чугунов Михаил Никитич

Мать ребёнка: Чугунова Татьяна Данииловна

Рождение ребёнка
28.12.1912

Дочь: Варвара Никитична

Мать ребёнка: Чугунова Татьяна Данииловна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Арапова Зоя Никитична

Мать ребёнка: Чугунова Татьяна Данииловна

Смерть
Неизвестно
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