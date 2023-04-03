Чугунов Никита Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чугунов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1903
Дочь: Пераскева Никитична
Мать ребёнка: Чугунова Татьяна Данииловна
Рождение ребёнка
06.11.1909
Мать ребёнка: Чугунова Татьяна Данииловна
Рождение ребёнка
28.12.1912
Дочь: Варвара Никитична
Мать ребёнка: Чугунова Татьяна Данииловна
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Арапова Зоя Никитична
Мать ребёнка: Чугунова Татьяна Данииловна
Смерть
Неизвестно