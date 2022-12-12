Астахов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1966
Сын: Астахов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Астахова Людмила Васильевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область