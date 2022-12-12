Астахов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1966

Сын: Астахов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Астахова Людмила Васильевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астахова Людмила Васильевна

Смерть
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область
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