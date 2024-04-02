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Смоляков Борис

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Место рождения

г. Нижний Новгород

Дата рождения

31.07.1917

Дата смерти

16.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1917

Отец: Смоляков Никита Григорьевич

Мать: Смолякова Елизавета

г. Нижний Новгород
Образование
С 1934 по 1940
Горьковский индустриальный институт, кораблестроительный факультет
высшее
Работа или профессия
С 1940 по 1947
ЦКБ-51
инженер-конструктор, начальник группы прочности корабля
Бракосочетание
1944

Жена: Смолякова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смолякова Екатерина Ивановна

Развод
1947

Жена: Смолякова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
1948

Жена: Сиверс Валентина Георгиевна

Работа или профессия
С 1949 по 1978
доцент кафконструкции корпуса и строительной механике корабля
Образование
С 1949
кандидат наук
Смерть
16.11.1990
Похороны
Неизвестно
Марьина роща
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