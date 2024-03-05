Симеон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимеон

Симеон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.