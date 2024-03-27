(Иликова) Сагида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Байбулатов Янбулат
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Байбулатов Янбулат
Рождение ребёнка
1847
Сын: Янбулатов Мухаметсадыйк (Садик)
Отец ребёнка: Байбулатов Янбулат
был коротким крепышем
Смерть
Неизвестно