(Иликова) Сагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иликова) Сагида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Байбулатов Фаттахетдин

Отец ребёнка: Байбулатов Янбулат

Рождение ребёнка
1844

Сын: Янбулатов Габдельшафик

Отец ребёнка: Байбулатов Янбулат

Рождение ребёнка
1847

Сын: Янбулатов Мухаметсадыйк (Садик)

Отец ребёнка: Байбулатов Янбулат

был коротким крепышем
Смерть
Неизвестно

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