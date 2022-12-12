Козлова Анна Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1910
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Козлов Иван
Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1913
Дочь: Козлова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван
Рождение ребёнка
21.11.1914
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Козлов Иван
Рождение ребёнка
23.06.1916
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Козлов Иван