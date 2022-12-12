Козлова Анна Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анна Дорофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1910

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Козлов Иван

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1913

Дочь: Козлова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван

Рождение ребёнка
21.11.1914

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Козлов Иван

Рождение ребёнка
23.06.1916

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Козлов Иван

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