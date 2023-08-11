Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юмшанов Егор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладких Игорь Александрович
Отец ребёнка: Гладких Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладких Олег Александрович
Отец ребёнка: Гладких Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладких Денис Александрович
Отец ребёнка: Гладких Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладких Сергей Александрович
Отец ребёнка: Гладких Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.05.1973
Сын: Гладких Андрей Александрович
Отец ребёнка: Гладких Александр Григорьевич