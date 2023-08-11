Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юмшанов Егор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладких Игорь Александрович

Отец ребёнка: Гладких Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладких Олег Александрович

Отец ребёнка: Гладких Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладких Денис Александрович

Отец ребёнка: Гладких Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладких Сергей Александрович

Отец ребёнка: Гладких Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
04.05.1973

Сын: Гладких Андрей Александрович

Отец ребёнка: Гладких Александр Григорьевич

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