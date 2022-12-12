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Белякова Ирина Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

03.07.1833

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1758 г.р.

Мать

Вычислено 1763 г.р.

Муж

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Жильников Назар Савельев

Мать: Жильникова Анастасия

Бракосочетание
25.01.1823

Муж: Беляков Иван Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Никифор Михайлов, Емельян Иванов, Матьфей Козмин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
28.04.1831

Дочь: Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.07.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: пухотою
Похороны
?.07.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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