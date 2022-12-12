Белякова Ирина Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смерти03.07.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Жильников Назар Савельев
Мать: Жильникова Анастасия
Бракосочетание
25.01.1823
поручители: Никифор Михайлов, Емельян Иванов, Матьфей Козмин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
28.04.1831
Дочь: Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Беляков Иван Гаврилов
Смерть
03.07.1833
Причина смерти: пухотою
Похороны
?.07.1833
на отведенном кладбище при Казанской церкви