(Томенко) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Томенко Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Митрофановна
Отец ребёнка: Томенко Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Митрофановна
Отец ребёнка: Томенко Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параска Митрофановна
Отец ребёнка: Томенко Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томенко Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Томенко Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томенко Федор Митрофанович
Отец ребёнка: Томенко Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Томенко Митрофан