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(Томенко) Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Томенко Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Митрофановна

Отец ребёнка: Томенко Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Митрофановна

Отец ребёнка: Томенко Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параска Митрофановна

Отец ребёнка: Томенко Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томенко Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Томенко Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томенко Федор Митрофанович

Отец ребёнка: Томенко Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Томенко Митрофан

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