(Михайлова) Евдокия (Дуся) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михайлова) Евдокия (Дуся) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сквазников ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лионов Иван Иванович

Отец ребёнка: Лионов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лионов Савелий Иванович

Отец ребёнка: Лионов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лионов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лионов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лионов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Лионов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лионов Ярил Иванович

Отец ребёнка: Лионов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра Ивановна

Отец ребёнка: Лионов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лионов Иван

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