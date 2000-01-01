(Михайлова) Евдокия (Дуся) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сквазников ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лионов Иван Иванович
Отец ребёнка: Лионов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лионов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лионов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лионов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Лионов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лионов Ярил Иванович
Отец ребёнка: Лионов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра Ивановна
Отец ребёнка: Лионов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лионов Иван