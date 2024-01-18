Малютина (Коротеева) Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1916 ст.
Дата смерти19.08.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1916 ст.
Отец: Коротеев Антон
Рождение ребёнка
Между 1934 и 1935
Дочь: Бусалкина Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Малютин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1934 и 1935
Дочь: Куликова Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Малютин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
06.11.1936
Сын: Малютин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Малютин Сергей Алексеевич
г. Загорск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1990