Малютина (Коротеева) Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина (Коротеева) Татьяна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1916 ст.

Дата смерти

19.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1916 ст.

Отец: Коротеев Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1934 и 1935

Дочь: Бусалкина Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Малютин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Между 1934 и 1935

Дочь: Куликова Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Малютин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
06.11.1936

Сын: Малютин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Малютин Сергей Алексеевич

г. Загорск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Сергей Алексеевич

Смерть
19.08.1990
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