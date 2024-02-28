Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Евдоким Петров

Отец ребёнка: Петр Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: Февронья Петрова

Отец ребёнка: Петр Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Степан Петров

Отец ребёнка: Петр Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Яковлев

Смерть
Неизвестно
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