Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765 ст.
Сын: Евдоким Петров
Отец ребёнка: Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: Февронья Петрова
Отец ребёнка: Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1771 ст.
Сын: Степан Петров
Отец ребёнка: Петр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Яковлев
Смерть
Неизвестно