Федина Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1955
Дата смерти31.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1973
Дочь: Кузнецова Оксана Павловна
Отец ребёнка: Федин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1976
Дочь: Филипьева Мария Павловна
Отец ребёнка: Федин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1978
Дочь: Кочкова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Федин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1982
Сын: Федин Павел Павлович
Отец ребёнка: Федин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1988
Отец ребёнка: Федин Павел Васильевич
Смерть
31.03.2022