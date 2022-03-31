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Федина Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1955

Дата смерти

31.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

лФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
03.11.1973

Дочь: Кузнецова Оксана Павловна

Отец ребёнка: Федин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1976

Дочь: Филипьева Мария Павловна

Отец ребёнка: Федин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1978

Дочь: Кочкова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Федин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
30.01.1982

Сын: Федин Павел Павлович

Отец ребёнка: Федин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
03.01.1988

Сын: Федин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Федин Павел Васильевич

Смерть
31.03.2022

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