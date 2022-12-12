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Крехтунов Иван Данилов

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Место рождения

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

Между 1901 и 1917

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: Крехтунов Данил Степанов

Мать: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Крехтунова Варвара Иванова

Мать ребёнка: Крехтунова Анастасия Семенова

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.03.1882 ст.

Сын: Крехтунов Василий Иванович

Мать ребёнка: Крехтунова Анастасия Семенова

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1883
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.10.1894 ст.

Сын: Крехтунов Яков Иванович

Мать ребёнка: Крехтунова Анастасия Семенова

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крехтунова Анастасия Семенова

Смерть
Между 1901 и 1917
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
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