Крехтунов Иван Данилов
Место рождения
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиМежду 1901 и 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Отец: Крехтунов Данил Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Крехтунова Варвара Иванова
Мать ребёнка: Крехтунова Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
08.03.1882 ст.
Сын: Крехтунов Василий Иванович
Мать ребёнка: Крехтунова Анастасия Семенова
Место жительства
С 1883
Рождение ребёнка
08.10.1894 ст.
Мать ребёнка: Крехтунова Анастасия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1901 и 1917