Суриков Иван Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиПосле ?.12.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Суриков Федор Данилов
Мать: Анастасия Кириллова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Сурикова Ирина Киприянова
Бракосочетание
До 1869
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
19.04.1872
Сын: Суриков Иван Иванов
Мать ребёнка: Сурикова Ирина Киприянова
Бракосочетание
11.04.1879
Жена: Сурикова Мария Тихонова
Witnesses:Поручители по жениху Волоколамского уезда деревни Красикова крестьяне Максим Козьмин, Дмитрий Филиппов, Иван Максимов; по невесте крестьяне деревни Шитьковой. | Московская губерния, Волокола... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После ?.12.1879