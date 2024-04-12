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Суриков Иван Федоров

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

После ?.12.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Суриков Федор Данилов

Мать: Анастасия Кириллова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Сурикова Ирина Киприянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
До 1869

Жена: Сурикова Ирина Киприянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
19.04.1872

Сын: Суриков Иван Иванов

Мать ребёнка: Сурикова Ирина Киприянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
11.04.1879

Жена: Сурикова Мария Тихонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Witnesses:Поручители по жениху Волоколамского уезда деревни Красикова крестьяне Максим Козьмин, Дмитрий Филиппов, Иван Максимов; по невесте крестьяне деревни Шитьковой. | Московская губерния, Волокола... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После ?.12.1879
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