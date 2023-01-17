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Семен Никандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никандр Тимофеевич

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1901 ст.

Сын: Михаил Семенович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.

Сын: Александр Семенович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1912 ст.

Сын: Сергей Семенович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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