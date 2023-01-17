Семен Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никандр Тимофеевич
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1901 ст.
Сын: Михаил Семенович
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.
Сын: Александр Семенович
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1912 ст.
Сын: Сергей Семенович
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Ивановна
Смерть
Неизвестно