Бурункин Никифор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Бурункин Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Бурункина Агриппина Елисеевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бурункин Петр Никифорович
Мать ребёнка: Бурункина Агриппина Елисеевна
Рождение ребёнка
19.11.1837 ст.
Сын: Бурункин Александр Никифорович
Мать ребёнка: Бурункина Агриппина Елисеевна
Смерть
Неизвестно