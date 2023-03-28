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Бурункин Никифор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Бурункин Сергей Тереньтьевич

Мать: Бурункина Матрона Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурункина Агриппина Елисеевна

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Бурункин Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Бурункина Агриппина Елисеевна

Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бурункин Петр Никифорович

Мать ребёнка: Бурункина Агриппина Елисеевна

Рождение ребёнка
19.11.1837 ст.

Сын: Бурункин Александр Никифорович

Мать ребёнка: Бурункина Агриппина Елисеевна

Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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