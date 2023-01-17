Селезнёва Клавдия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва Клавдия Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1920

Дата смерти

29.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1920

Отец: Марк

Мать: Ольга Изосимовна

Рождение ребёнка
19.10.1945

Дочь: Селезнёва Галина Васильевна

Отец ребёнка: Селезнёв Василий Трофимович

Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
До ?.10.1945

Муж: Селезнёв Василий Трофимович

Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1948

Сын: Селезнёв Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Селезнёв Василий Трофимович

Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Смерть
29.07.1980
Буланаш, Артемовский, Свердловская область
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