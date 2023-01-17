Селезнёва Клавдия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1920
Дата смерти29.07.1980
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1920
Отец: Марк
Мать: Ольга Изосимовна
Рождение ребёнка
19.10.1945
Дочь: Селезнёва Галина Васильевна
Отец ребёнка: Селезнёв Василий Трофимович
Бракосочетание
До ?.10.1945
Рождение ребёнка
10.05.1948
Сын: Селезнёв Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Селезнёв Василий Трофимович
Смерть
29.07.1980