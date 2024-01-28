Петрова (Смирнова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1926
Дочь: Петрова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий
Рождение ребёнка
23.08.1928
Дочь: Лунькова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий
Смерть
Неизвестно