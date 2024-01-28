Петрова (Смирнова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Смирнова) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1926

Дочь: Петрова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий

Рождение ребёнка
23.08.1928

Дочь: Лунькова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий

Смерть
Неизвестно

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