Полозова (Артеменкова) Татьяна Стефанова 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полозова (Артеменкова) Татьяна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полозов Афанасий Трофимов

Рождение ребёнка
1784

Сын: Полозов Кирилл Афанасьев

Отец ребёнка: Полозов Афанасий Трофимов

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Полозов Ларион Афанасьев

Отец ребёнка: Полозов Афанасий Трофимов

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Полозова (Полозова) Акилина Афанасьева

Отец ребёнка: Полозов Афанасий Трофимов

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Полозова (Полозова) Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Полозов Афанасий Трофимов

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Полозов Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Полозов Афанасий Трофимов

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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