Полозова (Артеменкова) Татьяна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Полозов Афанасий Трофимов
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Полозов Афанасий Трофимов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Полозова (Полозова) Акилина Афанасьева
Отец ребёнка: Полозов Афанасий Трофимов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Полозова (Полозова) Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Полозов Афанасий Трофимов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Полозов Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Полозов Афанасий Трофимов
Смерть
Неизвестно