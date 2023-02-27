Плаксин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Плаксин Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: не указана
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803
Сын: Плаксин Леонтий Никитович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно