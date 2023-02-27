Плаксин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксин Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Плаксин Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Плаксин Семён Никитович

Мать ребёнка: не указана

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Плаксин Леонтий Никитович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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