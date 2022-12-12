Олифант Елисей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олифант Елисей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1552

Дата смерти

1613 ст.

Пол

Мужской

Отец

1504 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1552

Отец: Олифант Александр of Kellie, Kt.

Мать: не указана

Место рождения: England, United Kingdom (Соединённое Королевство) Вступил в Русскую службу в качестве наемника из Шотландии. Капитан полка иноземного строя, мастер фехтования, участвовал в различных ... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1580 и 1640 ст.

Сын: Елисеев Томило Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
1613 ст.
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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