Олифант Елисей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1552
Дата смерти1613 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1552
Отец: Олифант Александр of Kellie, Kt.
Мать: не указана
Место рождения: England, United Kingdom (Соединённое Королевство) Вступил в Русскую службу в качестве наемника из Шотландии. Капитан полка иноземного строя, мастер фехтования, участвовал в различных ... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1580 и 1640 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1613 ст.