Черноглазкин Максим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноглазкин Максим Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Черноглазкина Александра Анатольевна

Рождение ребёнка
20.12.2011

Дочь: Черноглазкина София Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.08.2016

Дочь: Черноглазкина Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноглазкина Светлана Александровна

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