Древицкая (Тобилевич) Кира Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Древицкая (Тобилевич) Кира Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Тобилевич Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1929

Дочь: Дюйзена (Древицкая) Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Древицкий Константин Игнатьевич

Рождение ребёнка
10.05.1930

Дочь: Шубина (Древицкая) Галина Константиновна

Отец ребёнка: Древицкий Константин Игнатьевич

Смерть
1957

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