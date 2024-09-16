Древицкая (Тобилевич) Кира Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1957
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Тобилевич Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1929
Дочь: Дюйзена (Древицкая) Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Древицкий Константин Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.05.1930
Дочь: Шубина (Древицкая) Галина Константиновна
Отец ребёнка: Древицкий Константин Игнатьевич
Смерть
1957