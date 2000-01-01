Бирина/Морозова (Сочкова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирина/Морозова (Сочкова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1910

Дата смерти

17.11.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910

Отец: Сочков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирин Иосиф Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.11.1988
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