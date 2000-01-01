Бирина/Морозова (Сочкова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1910
Дата смерти17.11.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910
Отец: Сочков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирин Иосиф Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.11.1988