Галимьянова (Касимова) Светлана Ульфатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Касимов Ульфат Мазгарович
Мать: Муршида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимьянов Тамерлан Эльвирович
Отец ребёнка: Галимьянов Эльвир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимьянов Самир Эльвирович
Отец ребёнка: Галимьянов Эльвир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галимьянов Эльвир