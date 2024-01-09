Галимьянова (Касимова) Светлана Ульфатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимьянова (Касимова) Светлана Ульфатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касимов Ульфат Мазгарович

Мать: Муршида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимьянов Тамерлан Эльвирович

Отец ребёнка: Галимьянов Эльвир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимьянов Самир Эльвирович

Отец ребёнка: Галимьянов Эльвир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимьянов Эльвир

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