Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

Место рождения

Бельмесёво, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1910 г.р.
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Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельмесёво, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Волгин Павел Никонович

Отец ребёнка: Волгина Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волгина Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волгина Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волгина Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волгин Алексей

Отец ребёнка: Волгина Никон

Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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