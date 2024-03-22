Варвара
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Волгина Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волгин Алексей
Отец ребёнка: Волгина Никон
Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область