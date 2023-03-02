Сенокосова (Жевлакович) Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жевлакович Григорий
Мать: Жевлакович Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ренхлер Анна Александровна
Отец ребёнка: Сенокосов Александр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуль Мария Александровна
Отец ребёнка: Сенокосов Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сковородкин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сковородкин Иван Владимирович
Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Новые Чемоданы, Шкловский район, Могилёвская область