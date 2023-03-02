Сенокосова (Жевлакович) Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенокосова (Жевлакович) Клавдия Григорьевна

Сенокосова (Жевлакович) Клавдия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жевлакович Григорий

Мать: Жевлакович Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ренхлер Анна Александровна

Отец ребёнка: Сенокосов Александр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуль Мария Александровна

Отец ребёнка: Сенокосов Александр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенокосов Александр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сковородкин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сковородкин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сковородкин Владимир Мартынович

Новые Чемоданы, Шкловский район, Могилёвская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close