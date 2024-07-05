Симкин Юда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Симкин Ицко
Мать: (Симкина) Сима
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Симкина) Хана
Мать ребёнка: (Симкина) Буня
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Симкина) Сима?????
Мать ребёнка: (Симкина) Буня
Рождение ребёнка
1868
Сын: Симкин Исаак Исаак Симкин
Мать ребёнка: (Симкина) Буня