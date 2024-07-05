Симкин Юда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симкин Юда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Симкин Ицко

Мать: (Симкина) Сима

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Симкина) Хана

Мать ребёнка: (Симкина) Буня

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Симкина) Сима?????

Мать ребёнка: (Симкина) Буня

Рождение ребёнка
1868

Сын: Симкин Исаак Исаак Симкин

Мать ребёнка: (Симкина) Буня

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