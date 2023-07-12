Агафья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 или 1828

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 или 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ульяния Степановна

Отец ребёнка: Кожанов Степан Ефимович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кожанов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Кожанов Степан Ефимович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евфросиния Степановна

Отец ребёнка: Кожанов Степан Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожанов Степан Ефимович

Смерть
1866
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