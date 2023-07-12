Агафья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 или 1828
Дата смерти1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ульяния Степановна
Отец ребёнка: Кожанов Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кожанов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Кожанов Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евфросиния Степановна
Отец ребёнка: Кожанов Степан Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1866