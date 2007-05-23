Переслегина (Пегова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.03.1916
Дата смерти23.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1916
Бракосочетание
21.08.1940
Рождение ребёнка
19.12.1943
Сын: Переслегин Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Переслегин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
01.02.1948
Дочь: Пегова Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Переслегин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
20.06.1949
Сын: Переслегин Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Переслегин Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
25.07.1951
Сын: Переслегин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Переслегин Евгений Сергеевич
Смерть
23.05.2007
Нагулино, квартал 37