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Переслегина (Пегова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.03.1916

Дата смерти

23.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1916

Отец: Пегов Иван Михайлович

Мать: Пегова (Стародубцева) Елена Михайловна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
21.08.1940

Муж: Переслегин Евгений Сергеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.12.1943

Сын: Переслегин Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Переслегин Евгений Сергеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1948

Дочь: Пегова Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Переслегин Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
20.06.1949

Сын: Переслегин Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Переслегин Евгений Сергеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1951

Сын: Переслегин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Переслегин Евгений Сергеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
23.05.2007
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Нагулино, квартал 37

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