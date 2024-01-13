Ларина (Гемешева) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Гемешева) Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1977

Отец: Гемешев Сергей Иванович

Мать: Гемешева Людмила Вениаминовна

Рождение ребёнка
14.03.2001

Дочь: Дрюпина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Ларин Николай Александрович

Рождение ребёнка
09.04.2006

Дочь: Ларина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Ларин Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Николай Александрович

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