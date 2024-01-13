Ларина (Гемешева) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1977
Рождение ребёнка
14.03.2001
Дочь: Дрюпина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Ларин Николай Александрович
Рождение ребёнка
09.04.2006
Дочь: Ларина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Ларин Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно