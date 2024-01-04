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Карпова Пелагея Алексеевна

Место рождения

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1909

Муж: Карпов Василий Карпович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Карпов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Карпов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Карпов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Карпова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Карпов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Карпов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Карпова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Карпов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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