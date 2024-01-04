Карпова Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Карпов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Карпова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Карпова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Карпов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Карпов Василий Карпович
Смерть
Неизвестно