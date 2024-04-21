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Коровкин Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1875

Отец: Коровкин Григорий Алексеевич

Мать: Коровкина Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина (Бюрякина) Елизавета Семеновна

Фроловское, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
29.12.1902

Сын: Коровкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Коровкина (Бюрякина) Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: (Коровкина) Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Коровкина (Бюрякина) Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: (Коровкина) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Коровкина (Бюрякина) Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
03.04.1917

Дочь: (Коровкина) Глафира Федоровна

Мать ребёнка: Коровкина (Бюрякина) Елизавета Семеновна

Смерть
Неизвестно

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