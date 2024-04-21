Коровкин Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1875
Бракосочетание
Неизвестно
Фроловское, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
29.12.1902
Сын: Коровкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Коровкина (Бюрякина) Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
01.03.1915
Дочь: (Коровкина) Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Коровкина (Бюрякина) Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
01.03.1915
Дочь: (Коровкина) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Коровкина (Бюрякина) Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
03.04.1917
Дочь: (Коровкина) Глафира Федоровна
Мать ребёнка: Коровкина (Бюрякина) Елизавета Семеновна
Смерть
Неизвестно