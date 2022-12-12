Иосиф Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосиф Ананьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Около 1821 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1831 г.р.
1833 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1816 ст.

Жена: Пелагея Фаддеева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Анна Иосифова

Мать ребёнка: Пелагея Фаддеева

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Аграфена Иосифова

Мать ребёнка: Пелагея Фаддеева

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Надежда Иосифова

Мать ребёнка: Пелагея Фаддеева

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Марфа Иосифова

Мать ребёнка: Пелагея Фаддеева

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Мария Иосифова

Мать ребёнка: Пелагея Фаддеева

Рождение ребёнка
09.09.1833 ст.

Сын: Аким Иосифов

Мать ребёнка: Пелагея Фаддеева

Подлесное, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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