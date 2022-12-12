Иосиф Ананьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1816 ст.
Жена: Пелагея Фаддеева
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Анна Иосифова
Мать ребёнка: Пелагея Фаддеева
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Аграфена Иосифова
Мать ребёнка: Пелагея Фаддеева
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Надежда Иосифова
Мать ребёнка: Пелагея Фаддеева
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Марфа Иосифова
Мать ребёнка: Пелагея Фаддеева
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Мария Иосифова
Мать ребёнка: Пелагея Фаддеева
Рождение ребёнка
09.09.1833 ст.
Сын: Аким Иосифов
Мать ребёнка: Пелагея Фаддеева
Подлесное, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно