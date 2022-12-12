Андреев Павел Захарович
Место рождения
Дата рождения09.03.1874
Дата смерти15.09.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1893 по 1898
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1893
Место жительства
С 1898 по 1906
Место жительства
С 1906 по 1908
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1909 по 1950
Смерть
15.09.1950