Андреев Павел Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Павел Захарович

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Место рождения

Осьмино, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.03.1874

Дата смерти

15.09.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Осьмино, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1893 по 1898
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1898 по 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906 по 1908
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1909 по 1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.09.1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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