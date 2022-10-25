Смирнова Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1934

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1934

Отец: Смирнов Павел

Мать: Смирнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1960

Сын: Любимов Анатолий Гурьевич

Отец ребёнка: Любимов Гурий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любимов Гурий Иванович

Смерть
1992
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