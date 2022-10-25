Смирнова Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1934
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1934
Отец: Смирнов Павел
Мать: Смирнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1960
Сын: Любимов Анатолий Гурьевич
Отец ребёнка: Любимов Гурий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Любимов Гурий Иванович
Смерть
1992