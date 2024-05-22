Лоскутова Гликерия (Лукерья) Андреевна Около 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова Гликерия (Лукерья) Андреевна

Лоскутова Гликерия (Лукерья) Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ 1783 года - 36 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об. В ИВ 1790 года - 43 года. №778 В РС 1795 года 48 лет.(35 в прошлую РС) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино)
Бракосочетание
До ?.01.1768

Муж: Лоскутов Василий Матвеевич

Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Лоскутова Марья Васильевна

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Матвеевич

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1782 года 14 лет.(из РС 1795) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино) В ИВ 1783 года - 6 лет.? ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об.
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Лоскутова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Матвеевич

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1782 года 12 лет.(из РС 1795 год) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино) В ИВ 1783 года - 13 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об.
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Лоскутова Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Матвеевич

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1782 года 9 лет.(из РС 1795) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино) В ИВ 1783 года - 10 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об. В ИВ 1790 года - 17 лет.
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Лоскутов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Матвеевич

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1782 года 5 лет.(из РС 1795 года) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино) В ИВ 1783 года - 9 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об.
Место жительства
Около 1783
Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.