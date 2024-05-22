Лоскутова Гликерия (Лукерья) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
В ИВ 1783 года - 36 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об. В ИВ 1790 года - 43 года. №778 В РС 1795 года 48 лет.(35 в прошлую РС) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино)
Бракосочетание
До ?.01.1768
Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Лоскутова Марья Васильевна
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Матвеевич
В РС 1782 года 14 лет.(из РС 1795) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино) В ИВ 1783 года - 6 лет.? ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об.
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Лоскутова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Матвеевич
В РС 1782 года 12 лет.(из РС 1795 год) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино) В ИВ 1783 года - 13 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об.
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Лоскутова Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Матвеевич
В РС 1782 года 9 лет.(из РС 1795) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино) В ИВ 1783 года - 10 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об. В ИВ 1790 года - 17 лет.
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Лоскутов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Матвеевич
В РС 1782 года 5 лет.(из РС 1795 года) ЦГАКО 176-2-15а, л. 467 (Плишкино) В ИВ 1783 года - 9 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об.
Место жительства
Около 1783
Смерть
Неизвестно