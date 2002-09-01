Хусаинов Макарим Гильманович
Место рожденияс.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР
Дата рождения10.09.1938
Дата смерти01.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1938
с.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР
Рождение ребёнка
01.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
15.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Оренбург, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.2002
г.Оренбург, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, РФ