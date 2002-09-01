Хусаинов Макарим Гильманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Макарим Гильманович

Место рождения

с.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР

Дата рождения

10.09.1938

Дата смерти

01.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1938

Отец: Хусаинов Гильман Кагырманович (Кагарманович)

Мать: Хусаинова Василя

с.Сайфутдиново, Тоцкий район, Оренбургская область, РСФСР
Рождение ребёнка
01.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
15.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Оренбург, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.09.2002
г.Оренбург, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, РФ
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