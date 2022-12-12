Токарев Сергей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1914
Сын: Токарев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Токарева Меланья Никитична
Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1942
Новоалександровка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область