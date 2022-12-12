Токарев Сергей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Сергей Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1914

Сын: Токарев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Токарева Меланья Никитична

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Меланья Никитична

Смерть
30.03.1942
Новоалександровка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
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