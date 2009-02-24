Афлятунова Сария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афлятунова Сария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1933

Дата смерти

24.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1961

Дочь: Зайнуллина Сирина Хамбаловна

Отец ребёнка: Афлятунов Хамбал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадиев Рузалим Хамбалович

Отец ребёнка: Афлятунов Хамбал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадиев Сирень Хамбалович

Отец ребёнка: Афлятунов Хамбал

Смерть
24.02.2009
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