Афлятунова Сария
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1933
Дата смерти24.02.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1961
Дочь: Зайнуллина Сирина Хамбаловна
Отец ребёнка: Афлятунов Хамбал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадиев Рузалим Хамбалович
Отец ребёнка: Афлятунов Хамбал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадиев Сирень Хамбалович
Отец ребёнка: Афлятунов Хамбал
Смерть
24.02.2009