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(Штакельберг) Вильямина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

31.01.1806

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.03.1744
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Фон Ребиндер Владимир Иванович

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)

Бракосочетание
28.03.1763

Муж: Фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Супруг(-а): Вильямина Ивановна фон Штакельберг
Рождение ребёнка
28.01.1764

Дочь: Фон Михельсонен Шарлотта Ивановна

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)

Рождение ребёнка
14.10.1774

Сын: Фон Ребиндер Карл Иванович

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)

Рождение ребёнка
09.03.1776

Сын: Фон Ребиндер Оттон Иванович

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)

Похороны
31.01.1806
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
31.01.1806
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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