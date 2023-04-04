(Штакельберг) Вильямина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти31.01.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.03.1744
Рождение ребёнка
1760
Сын: Фон Ребиндер Владимир Иванович
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)
Бракосочетание
28.03.1763
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Супруг(-а): Вильямина Ивановна фон Штакельберг
Рождение ребёнка
28.01.1764
Дочь: Фон Михельсонен Шарлотта Ивановна
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)
Рождение ребёнка
14.10.1774
Сын: Фон Ребиндер Карл Иванович
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)
Рождение ребёнка
09.03.1776
Сын: Фон Ребиндер Оттон Иванович
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)
Похороны
31.01.1806
Смерть
31.01.1806